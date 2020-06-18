ترامب يوقع قانونًا يفرض عقوبات ضد مسئولين صينيين

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قانونًا يُتيح فرض عقوبات على مسئولين صينيّين، على خلفيّة الاعتقالات الجماعيّة لأفراد من أقلّية الأويجور.وقال ترامب، في بيان، إنّ "هذا القانون يُحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاستخدام المنهجي لمعسكرات التلقين والأشغال الشاقة والمراقبة للقضاء على الهوية العرقية والمعتقدات الدينية للأويجور والأقليات الأخرى في الصين".وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في وقتٍ كَشفت مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون نشرتها وسائل إعلام أمريكية أنّ ترامب طلب المساعدة من الرئيس الصيني شي جينبينغ للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات عام 2020.