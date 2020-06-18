العائدون من ليبيا: فخورون باهتمام الدولة ونشكر الرئيس

عبر المصريون العائدون من ليبيا عن فرحتهم وفخرهم بالإدارة والسيادة المصرية في التحرك السريع لتحرريهم من قبضه إحدى المليشيات بمدينة ترهونة.وقال المصريون العائدون من ليبيا، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، "فخورون باهتمام الدولة المصرية بأزمتنا"، كما وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية والليبية.وكان في استقبال العائدين أمام بوابة المنفذ الرئيسية بالسلوم، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والأجهزة المصرية المعنية.يذكر أن الرئيس السيسي كان قد وجه كافة أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات، وتم ذلك في أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.