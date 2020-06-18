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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العائدون من ليبيا: فخورون باهتمام الدولة ونشكر الرئيس

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:31 ص
العائدون من ليبيا
العائدون من ليبيا
وسام عطية
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عبر المصريون العائدون من ليبيا عن فرحتهم وفخرهم بالإدارة والسيادة المصرية في التحرك السريع لتحرريهم من قبضه إحدى المليشيات بمدينة ترهونة.

وقال المصريون العائدون من ليبيا، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، "فخورون باهتمام الدولة المصرية بأزمتنا"، كما وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية والليبية.

وكان في استقبال العائدين أمام بوابة المنفذ الرئيسية بالسلوم، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والأجهزة المصرية المعنية.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد وجه كافة أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات، وتم ذلك في أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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