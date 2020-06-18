«الغزاوى»: الإعلان عن تصنيع سيارة حكومية يمثل طفرة للصناعة المصرية

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي، خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الماليزية لتصنيع السيارة الحكومية مع شركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، سيساهم في تنمية صناعة السيارات في مصر.وأضاف «الغزاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن العمل على تنمية صناعة السيارات سيعمل على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى إحداث تنمية في الصناعة المحلية في مصر.وأوضح «الغزاوي»، أن شركة النصر للسيارات لها مدة كبيرة لم يحدث بها تطوير، والإعلان عن عودة تصنيعها للسيارات يمثل بشرى عظيمة للشركات الحكومية المملوكة للدولة.