سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية فى بغداد

أفادت قناة "العربية"، منذ قليل في خبر عاجل، عن قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد وقرب السفارة الأمريكية بـ4 صواريخ كاتيوشا.وقد أطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار عقب القصف مباشرة.وقد أطلقت في 10 من يونيو الجاري صاروخا سقط داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد التي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الأجنبية لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.