ياسر جلال وأحمد زاهر الأفضل فى مهرجان همسة الدولى للأدب والفنون

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولي للأدب والفنون، مساء اليوم الأربعاء، عن نتائج استفتاء المهرجان في دورته الثامنة، والتي تحمل اسم الفنان القدير محمد صبحي.وشارك في الاستفتاء معظم الفنانين الذين عملوا في مسلسلات هذا العام، ولم يكن مسموحًا لأي مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد في كل تصنيف.وفاز بجائزة أحسن ممثل كل من الفنانين ياسر جلال عن مسلسل "الفتوة"، وأحمد زاهر عن مسلسل "البرنس"، وفازت بجائزة أحسن ممثلة كل من الفنانات يسرا عن مسلسل "خيانة عهد"، وروجينا عن مسلسل "البرنس"، وياسمين عبد العزيز عن مسلسل "ونحب تانى ليه".ونال جائزة أحسن ممثل مساعد كل من الفنانين إدوارد عن مسلسل "البرنس"، أحمد العوضي عن مسلسل "الاختيار"، في حين فاز بجائزة أحسن ممثلة مساعدة كل من الفنانات وفاء صادق عن مسلسل "فلانتينو"، ونجلاء بدر عن مسلسل "الفتوة"، وحلا شيحا عن مسلسل "خيانة عهد".وفاز بجائزة أحسن ممثل شاب كل من الفنانين طارق الإبياري عن مسلسل "فلانتينو"، وحسنى شتا عن مسلسل "ليالينا"، ومحمود حجازي عن مسلسل "لما كنا صغيرين"، كما فازت بجائزة أحسن ممثلة شابة كل من الفنانات ليلى أحمد زاهر، ومها نصار عن مسلسل "الفتوة"، وندى بهجت عن مسلسل "ليالينا".وحصل على جائزة الإبداع رجال كل من الفنانين أحمد خليل، ورياض الخولي عن مسلسل "الفتوة"، وأشرف زكى عن مسلسل "فرصة تانية"، في حصلت كل من النجمة مادلين طبر، والفنانة سميرة عبد العزيز عن مسلسل "القمر آخر الدنيا" والفنانة إنعام سالوسة على جائزة الإبداع سيدات.من جانبها، أعربت النجمة مادلين طبر، عن سعادتها بفوزها بالجائزة، مشيرة إلى أن دورها في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، يعد مختلفًا عن الأعمال الدرامية التي قدمتها من قبل من حيث المضمون والأداء، حيث يعتبر المسلسل عودة للدراما الاجتماعية الهادفة للم شمل الأسرة العربية بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لفترات طويلة.وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج تامر حمزة، والمنتجة شيرين مجدي، وفريق عمل المسلسل بالكامل، لافتة إلى أنه على الرغم من أن المسلسل تتوافر فيه كافة مقومات النجاح إلا أن تحقيق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة وردود الأفعال عن دورها فاق كل التوقعات.وأكدت مادلين طبر، أن أي تكريم تحصل عليه يضعها في موضع المسئولية ويدفعها لتقديم الأفضل دائمًا، مشيرة إلى حرصها الدائم على التنوع والاختلاف في جميع الأعمال الفنية التي تشارك فيها بعيدًا عن الأدوار النمطية.