محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببني سويف

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استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المصريين العائدين من ليبيا بعد إطلاق سراحهم، ووصولهم البلاد عبر منفذ السلوم.وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، إنه تم اتخاذ الإجراءات االمشددة من أجل تأمين المصريين العائدين من ليبيا.وأوضح أنه سيتم توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببني سويف، بالإضافة إلى تأمينيهم من خلال قوات خاصة ستكون مرافقة لهم.