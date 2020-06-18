عرض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اللقطات الأولى للمصريين العائدين من ليبيا، والذين تم الإفراج عنهم بعد تدخل الأجهزة المصرية لإعادتهم.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الأجهزة المصرية بالتدخل لإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين والتي جرى تصويرها وتداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.https://www.facebook.com/watch/?v=778149606324516