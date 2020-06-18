قوات خاصة مصرية ترافق العمال العائدين من ليبيا

أفادت موقع العربية في نبأ عاجل أن قوات خاصة مصرية رافقت العمال العائدين من ليبيا.وقد وصل المصريون الذين كانوا محتجزين في ليبيا، عبرمنفذ السلوم، وذلك بعد تدخل الأجهزة المصرية لإعادتهم.وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.