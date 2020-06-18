مصرع شاب وإصابة آخر إثر مشاجرة فى بورسعيد

لقى شاب بمحافظة بورسعيد مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الخميس، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمساكن الكويت في حي العرب.استقبل مستشفي عطاء التخصصي، محمود حسين أحمد، 22 عامًا، عن طريق الأهالي، مصابًا بطعنة في القلب، بإدعاء اعتداء شخص آخر عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة، وقد توفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.كما استقبل مستشفى السلام السيد أحمد حمزة، 52 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم وجرح بالأنف، بإدعاء إصابته في نفس المشاجرة.ويكثف رجال الشرطة جهودهم للوقوف عليى ملابسات الحادث، وجرى التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.