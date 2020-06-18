الإبراشى: «الإخوان» خلافهم مع الشعب وليس الدولة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية فقدوا الحاضر والمستقبل، ولذلك هم يستدعون الماضي وأحداث ثورة 30 يونيو، ويطرحون العديد من التساؤلات من أجل غسل إيديهم من العمليات الإرهابية التي نفذوها في حق الشعب المصري، وإلصاقها بالمؤسسات المصرية.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جرائم الإخوان في حق الوطن والمواطنين كثيرة ولا تعد ولا تحصى، مشددًا على أن خلاف الإخوان ليس مع الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة؛ بل مع الشعب المصري.وأكد أن الإعلان الدستوري الذى أعلنه محمد مرسي خلال حكمه حول نفسه فيه إلى إله وكان سيترتب عليه مجزرة كبيرة في القضاء، فضلًا عن الجماعة أشعلت النار في كافة مؤسسات الدولة والكنائس، وذلك يؤكد أن خلاف الإخوان مع الشعب.