استمرار مبادرة «كمامتك حمايتك» بمركز منيا القمح

دشن عدد من أهالي منيا القمح بمحافظة الشرقية، مبادرة مجانية لتوزيع الكمامات على المصالح الحكومية، وخاصة قسم الشرطة والبنوك، ضمن المبادرات التي يتم إطلاقها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.وقال طارق صالح، المسئول عن المبادرة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن توزيع الكمامات مستمر على أماكن مختلفة داخل المدينة وخارجها، وخاصة المضطرين لنزول عملهم، للإثبات للعالم أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد وقت الأزمات.فيما أكد ناصر حلمي، أحد المتطوعين بالمبادرة، على ضرورة المشاركة في هذه الأعمال الخيرية التي تهدف إلى ضرورة وعي المواطنين والحفاظ عليهم من أي ضرر، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لحين انتهاء الوباء.