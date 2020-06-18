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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عادل حمودة: الإخوان اعترفوا بأن الشعب انتخبهم فى غفلة

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:31 ص
عادل حمودة
عادل حمودة
سناء إسماعيل
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قال الكاتب عادل حمودة، إن جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعى الآن أنها مع الحريات وحقوق الإنسان، عناصرها هم من حاصروا المحكمة الدستورية، وقتلوا الصحفيين ومنعوهم من الظهور على القنوات خوفًا من فحضهم.

وأعرب "حمودة" عن إندهاشه، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، من تصريحات أحمد مكي، وزير عدل الإخوان، لقناة الجزيرة، الذى يقول خلاف الحقيقة، فضلًا عن أنه يعتمد على شاهد "واحد مات".

وأضاف أن "مكى"، استند على شخص غير موجود فى الوقت الحالى، وذلك يتنافى مع الحد الأدنى مع توجيه الاتهامات، خاصة وأنه شخصية قضائية، وتابع: "هذا إثارة للفتنة ولم نسمع من أيام محمد على أن الجيش المصرى أطلق رصاصة ناحية الشعب المصرى".

واستطرد "حمودة": "هناك دراسة تؤكد أن الجيش المصرى منذ أيام محمد على، لم يأكل من قرية دخلها أو اغتصب امرأة، وكان يلتزم بالقيم الأخلاقية للمؤسسة العسكرية، وهذا ما أجبر مبارك على التنحى لأنه من نسيج هذا الشعب".

وأشار "حمودة"، إلى أن القيادى الإخوانى خيرت الشاطر قال: "المرة الوحيدة التي انتخبنا فيها الشعب المصرى كانت غفلة من الزمن"، لافتًا إلى الدعم القطرى الواضح والصريح لمخطط جماعة الإخوان.

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