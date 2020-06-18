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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يسجل 280 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:35 ص
كورونا في السودان
كورونا في السودان
وسام عطية
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، واحدة منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 146 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم الإثنين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 232 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 5 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 368 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8020 حالة، بينها 487 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2966 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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