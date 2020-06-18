بترومنت تجرى صيانة «دليفرى» للمعدات

قام فريق عمل الصيانة بقطاع صيانة والتعاقدات الخارجية بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت"، بناءً على تعليمات الدكتور نائل درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بعمل عمرة كاملة لمولد 3512 كاتربيلر بقدرة 1.25 ميجا وات، بمواقع العميل بشركة بترو شهد.ويعد هذا العمل هو الأول من نوعة بقطاع البترول، ونقلة نوعية لقلعة الصيانة البترولية "بترومنت" في مجال صيانة المولدات ذات القدرات الكبيرة.وتقدمت كلٍ من إدارتي الصيانة والانتاج بشركة "بتروشهد" بالشكر والتقدير لفريق الصيانة لما قام به من عمل ومجهود متميز.وكانت أعمال الجمعية العامة لشركة بترومنت التى انعقدت فى أبريل الماضى حققت إيرادات للعام الحالى بقيمة 2.025 مليار جنيه، مقارنة بقيمة 1.603 مليار جنيه خلال عام 2018، كما حققت الشركة خلال عام 2019 مجمل ربح 294 مليون جنيه مقارنة بقيمة 223 مليون جنيه خلال عام 2018.كما تطور حجم الإيرادات إلى الضعف فى آخر ثلاث سنوات بفضل الدعم المستمر من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.