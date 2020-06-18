خبير تسويق سياحى: الطيران أكبر المتضررين من كورونا

قال علاء خليفة خبير التسويق السياحي، إن قطاعي السياحة والطيران هما أكثر القطاعات تضررًا من أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران خسر مبالغ رهيبة تصل لـ 400 مليار دولار.وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الدول الأوروبية سيطرت تمامًا على انتشار فيروس كورونا، وقادرة على تجاوز قرارات الانفتاح ضد كورونا.وشدد على ضرورة فتح حركة الطيران بضوابط معينة، مضيفًا أن فتح حركة السياحة يتطلب اشتراطات معينة.وأوضح أن، كل دول تواجه جائحة كورونا بطريقتها، وأن السياحة تساهم بنسبة 13% من الإقتصاد القومي المصري.من ناحيته أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بقرار استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من 1 يوليو.وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، على ضرورة التطبيق الحرفي لكافة الضوابط الاحترازية، وأن يكون هناك متابعة يومية ومستمرة لهذه التطبيقات.وقال إن، القرار بمثابة "قبلة حياة" لصناعة السياحة في مصر، ويجب إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرًا لوجود مناطق سياحية لم تشهد أي إصابة بفيروس كورونا.