مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-6-2020 فى المحافظات
الخميس 18/يونيو/2020 - 02:46 ص
وسام عطيةطباعة
يقدم لكم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-6-2020 في عدد من محافظات مصر شاملة مواعيد صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
ويبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر شاملة مواعيد الصلوات الخمس.
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.
القاهرة
صلاة الفجر 3:08 ص
صلاة الظهر 11:56 ص
صلاة العصر 3:32
صلاة المغرب 6:59
صلاة العشاء 8:32
الإسكندرية
صلاة الفجر 3:08 ص
صلاة الظهر 12:02
صلاة العصر 3:40
صلاة المغرب 7:07 م
صلاة العشاء 8:42 م
الإسماعيلية
صلاة الفجر 3:01
صلاة الظهر 11:52 م
صلاة العصر 3:29 م
صلاة المغرب 56: 6 م
صلاة العشاء 8:30 م
شرم الشيخ
صلاة الفجر 3:05 ص
صلاة الظهر 11:44
صلاة العصر 3:14
صلاة المغرب 6:41 م
صلاة العشاء 8:11 م
أسوان
صلاة الفجر 4:00 ص
صلاة الظهر 11:26 ص
صلاة العصر 3:45 م
صلاة المغرب 6:14 م
صلاة العشاء 8:40
ويبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر شاملة مواعيد الصلوات الخمس.
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-6-2020 فى المحافظات
القاهرة
صلاة الفجر 3:08 ص
صلاة الظهر 11:56 ص
صلاة العصر 3:32
صلاة المغرب 6:59
صلاة العشاء 8:32
الإسكندرية
صلاة الفجر 3:08 ص
صلاة الظهر 12:02
صلاة العصر 3:40
صلاة المغرب 7:07 م
صلاة العشاء 8:42 م
الإسماعيلية
صلاة الفجر 3:01
صلاة الظهر 11:52 م
صلاة العصر 3:29 م
صلاة المغرب 56: 6 م
صلاة العشاء 8:30 م
شرم الشيخ
صلاة الفجر 3:05 ص
صلاة الظهر 11:44
صلاة العصر 3:14
صلاة المغرب 6:41 م
صلاة العشاء 8:11 م
أسوان
صلاة الفجر 4:00 ص
صلاة الظهر 11:26 ص
صلاة العصر 3:45 م
صلاة المغرب 6:14 م
صلاة العشاء 8:40