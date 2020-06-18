عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن بعد قليل

يعود بعد قليل المصريين المحتجزين فى ليبيا إلى أرض الوطن عبر منفذ السلوم وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفه أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا.وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.