«التعليم» ترد على شكاوى العاملين بشأن قطع الإجازات الاستثنائية

رصدت «الدستور» شكاوى عدد من المعلمين ببعض الإدارات التعليمية بمديرية تعليم الإسكندرية بشأن قطع الإجازات الاستثنائية وعودتهم لاستئناف العمل مجددًا.تقول «و.ع»، إحدى العاملين بإدارة المنتزة التعليمية، إن ما أشيع بشأن قرار قطع إجازاتنا الاستثنائية في غضون الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد غير تنظيمي، خاصة أننا من أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أنني أعاني الضغط والسكر، مطالبة بالنظر في ما تضارب من أقاويل.وأضافت "س.ر" إحدى العاملين بإدارة وسط التعليمية، أنها تلقت تعليمات من إدارة المدرسة العاملة بها، بقطع إجازتها الاستثنائية واستئناف العمل.وتابعت: «إنني أم لطفلين في عمر الروضة، ومع قرار غلق الحضانات، وما تداول عن قطع الإجازات الاستثنائية، متسائلة كيف يكون التصرف؟، خاصة أن متطلبات بيئة العمل الحالية لا تستدعي تواجدنا وحضورنا».من جانبه، صرّح يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بأنه لم يُصدر أي تعليمات شفوية أو مكتوبة بشأن قطع الإجازات الاستثنائية أو عودة جميع العاملين للعمل، وأنه قد نبه مديري عموم الإدارات التعليمية إلى ضرورة تطبيق قرار دولة رئيس الوزراء رقم 1196 لعام 2020، وبخاصة المادة الثامنة منه والمنشور بالجريدة الرسمية في 11 يونيو الجاري.وأكد «الديب» أن العودة للعاملين المنتدبين والمكلفين بأعمال امتحانات سواء أكانت للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، أما غير المنتدبين للامتحانات فلا علاقة لهم بقرار عودة العاملين للعمل، ويستمر سريان إجازاتهم الاستثنائية.وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة الالتزام التام بقرار رئيس الوزراءً، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين بتعليم الإسكندرية في سبيل خدمة أبنائنا طلبة وطالبات المحافظة.ونصت المادة الثامنة من قرار رئيس الوزراء رقم 1196 لعام 2020 على أنه: «يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية أو بالقطاعات الهامة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة، مثل خدمات "النقل، الإسعاف، المستشفيات، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، البريد، أعمال الامتحانات"، وغيرها طبقًا لتقدير السلطة المختصة، وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقًا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد».