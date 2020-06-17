خبير: أزمة كورونا ساهمت في عودة شركات الأدوية الحكومية لمكانتها

أشاد الدكتور محمد شعير الخبير الاقتصادي، بتوجه شركات الأدوية الحكومية لمضاعفة إنتاجها من أدوية معالجة فيروس كورونا في مصر.وأضاف شعير لـ"الدستور"، أن إعلان شركات الأدوية الحكومية عن مضاعفة إنتاج فيتامين سي لتلبية احتياجات السوق المحلي هو أمر جيد للغاية سيساهم في عودة هذه الشركات لمكانتها السابقة في تحمل المسئولية وقت الأزمات التي تمر بها البلاد.وأوضح أن توافر الأدوية والفيتامينات من الشركات الحكومية سيعمل على الحد من ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مشيرا إلى أنه لابد من دعم هذه الشركات والعمل على تنمية الاستثمار بها من أجل أن تكون قادرة على منافسة القطاع الخاص.