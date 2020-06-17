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اقتصاد

«G7» تعرب عن قلقها بشأن فرض الصين قانونًا للأمن القومى بهونج كونج

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:42 م
G7
G7
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أعربت الدول السبع الصناعية الكبرى عن قلقها البالغ بشأن قرار الصين بفرض قانون للأمن القومي على هونج كونج.

وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع -في بيان مشترك لهم بثته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني- "نحن وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي نؤكد قلقنا البالغ بشأن قرار الصين بفرض قانون للأمن القومي على هونج كونج".

وأضاف البيان: "إن قرار الصين لا يتوافق مع قانون هونج كونج الأساسي والتزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني - البريطاني المشترك الملزم قانونا والمسجل في منظمة الأمم المتحدة، وقد يعرض قانون الأمن القومي المقترح لخطر تقويض مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، كما سيعرض النظام الذي سمح لهونج كونج بالازدهار وجعلها ناجحة على مدى سنوات عديدة للخطر".

وأكد البيان ضرورة الحوار المفتوح والتشاور مع الأطراف المعنية واحترام الحقوق والحريات في هونج كونج.

وأعرب وزراء خارجية المجموعة عن قلقهم البالغ من أن هذا الإجراء سيقلل ويهدد الحقوق والحريات الأساسية لجميع السكان المحميين بسيادة القانون ووجود نظام قضائي مستقل، ونحث بشدة حكومة الصين على إعادة النظر في هذا القرار.

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