اقتصادي يتوقع وصول حجم مبيعات الكمامة إلى 3 تريليونات جنيه

توقع الخبير الاقتصادي أشرف عبد المنعم المدير التنفيذي للجمعية المصرية للتنمية الصناعية أن تصل حجم مبيعات الكمامات في مصر إلى 3 تريليونات جنيه عقب إقرار ارتداء الكمامة إجباريا.وقال عبد المنعم في تصريح لـ"الدستور" إن عدد كبير من المصانع حول إنتاجه إلى صناعة الكمامات بخلاف ارتفاع عدد مصانع بير السلم غير المعلومة والتي تنتج الكمامات الشعبية.وأوضح أن سعر علبة الكمامة الشعبية يتراوح ما بين 100 جنيه إلى 140 جنيها لتجار الجملة، بينما يصل سعر الكمامات المعتمدة من وزارة الصحة ما بين 150 إلى 170 جنيها لتجار الجملة.