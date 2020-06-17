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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا وفرنسا تجريان حوارًا استراتيجيًا بشأن القضايا الثنائية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:41 م
أمريكا وفرنسا
أمريكا وفرنسا
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أجرت الولايات المتحدة وفرنسا، اليوم الأربعاء، حوارًا استراتيجيًا ثنائيًا افتراضيًا، لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه البلدين، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة وباء "كوفيد-19".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان بثته على موقعها الإلكتروني - أن وزارة الخارجية الفرنسية استضافت المناقشة التي كانت برئاسة كل من المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية فيليب إيريرا، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل.

وناقشت فرنسا والولايات المتحدة المسائل المتعلقة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) والتعاون عبر الأطلسي والأمن الأوروبي والصين، وكذلك القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

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