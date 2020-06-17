تعليم الإسكندرية تصدر بيانًا بشأن قطع الإجازات الإستثنائية

نفى يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إصدار أي تعليمات شفوية أو مكتوبة بشأن قطع الإجازات الاستثنائية أو عودة جميع العاملين للعمل، وأنه قد نبه على مديري عموم الإدارات التعليمية إلى ضرورة تطبيق قرار دولة رئيس الوزراء رقم 1196 لعام 2020 وبخاصة المادة الثامنة منه والمنشور بالجريدة الرسمية في 11 يونيو الجاري.وأكد «الديب» في بيان له اليوم، أن العودة للعاملين المنتدبين والمكلفين بأعمال إمتحانات سواء أكانت للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، أما غير المنتدبين للامتحانات فلا علاقة لهم بقرار عودة العاملين للعمل ويستمر سريان إجازاتهم الاستثنائية.يُذكر أن بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تداولت أنباء متضاربة وتعليمات بالإدارات التعليمية بشأن قطع الإجازات الاستثنائية وعودة جميع العاملين.وشدد الديب، على ضرورة الالتزام التام بقرار رئيس الوزراء حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين بتعليم الإسكندرية في سبيل خدمة أبنائنا طلبة وطالبات المحافظة.ونصت المادة الثامنة من قرار رئيس الوزراء رقم 1196 لعام 2020 على "ان يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفين العاملين بالمرافق الحيوية أو بالقطاعات الهامة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، البريد، أعمال الامتحانات وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة)، وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقًا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ".