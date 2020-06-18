آخر فرصة لمقدمى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بإسنا

ترأس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، اجتماعًا، مساء اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء القرى، ناقش خلاله عدة موضوعات من أبرزها التنبيه على المواطنين أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء بسرعة سداد الحد الأدنى من السعر، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين، وتحويل الأمر للنيابة العسكرية.وشدد على أن الإزالة الفورية لجميع التعديات في المهد حتى سطح الأرض على أن تكون الإزالة على نفقة المالك، وإحالة الأمر للنيابة العسكرية، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد المخالف.ووجه بمتابعة ملف التقنين، والتنبيه على أصحاب طلبات التقنين بسرعة دفع النسبة المقررة، وإنهاء إجراءات التعاقد لهم، وإعداد تقرير أسبوعي بمعدلات الأداء.وتناول الاجتماع أيضًا رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين من مداخل القرى، وتكثيف حملات الرش والتطهير لجميع الشوارع والأماكن العامة داخل المدينة والقرى، والاهتمام بمستوى النظافة العامة ورفع وتفريغ جميع الحاويات أولًا بأول حتى لا تكون مبعثًا للأوبئة.كما شدد «سليمان» على التواصل مع المواطنين، والعمل على أرض الواقع، وحل المشكلات بأسرع طريقة ممكنة.