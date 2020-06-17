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اقتصاد

«العدل للدراسات» يشيد بقرار وقف تصدير الكمامات للخارج

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:36 م
الكمامات
الكمامات
أسامة الشندويلي
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أكد الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار وقف تصدير الكمامات سيساهم في دعم إجراءات التعايش مع انتشار فيروس كورونا، خاصة أنه سيتم عودة الحياة لأكثر من قطاع خلال شهر يوليو القادم.

وأضاف "عادل" في تصريحات لـ"الدستور" أن هذا القرار سيعمل على توافر الكمامات في السوق خاصة أن الفترة الأخيرة توجه عدد كبير من المصانع المعتمدة نحو تصدير الكمامات للخارج مما أدى إلى عدم توافرها في السوق المحلي بشكل جيد.

وأشار إلى أن العمل على توافر الكمامات في السوق سيساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مما يؤدي إلى خفض معدل الإصابات ومنع تجددها خاصة عقب قرار الحكومة بفرض غرامة على عدم مرتدي الكمامات في وسائل النقل والشوارع.

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