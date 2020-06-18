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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2020

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:04 ص
أرقام جلوس الثانوية
أرقام جلوس الثانوية الأزهرية
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نستعرض لكم فى هذا التقرير كيفية الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية لامتحانات عام 2020، حيث تعمل الحكومة المصرية في الوقت الراهن على مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بشكل كبير في مختلف الاتجاهات، وكذلك منع التجمعات الكبيرة بشتى الطرق لعدم انتشار الفيروس القاتل، وفي هذا الإطار أتاح الأزهر الشريف، ولأول مرة في تاريخه، حصول طلاب الثانوية العامة الأزهرية عل أرقام جلوسهم عن طريق الإنترنت.

ووفر الأزهر الشريف لطلابه خدمة الحصول على رقم الجلوس من خلال موقعه التعليمي أو التطبيق المتاح على الهواتف المحمولة من خلال الرابط (اضغط هنا)

وتنشر «الدستور» لقرائها كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2020

كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2020

يجب على الطالب أن يدخل على موقع الأزهر التعليمي من هنا، أو تحميل التطبيق الإلكتروني من خلال المتجر الخاص بهاتفه المحمول.

ثم يدخل الطالب الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على بطاقة تحقيق الشخصية، وسيظهر له رقم الجلوس، ويقوم الطالب بكتابته أو طباعته.

وقد قرر الأزهر الشريف نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه سيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي، كما ستتاح الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته، مؤكدا بكتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في الأعوام السابقة.

وأوصى "عباس" بتأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات؛ للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصًا على سلامتهم وتنفيذًا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة.

مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2020


وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية في يوم 21 يونيو المقبل على أن تنتهي في 6 أغسطس.

وقد أعلن الأزهر الشريف أنه تم إنهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بجميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطمأن وكيل الأزهر، طلاب الشهادة الثانوية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات، حفاظًا على صحتهم، وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا. 

وأشار إلى أنه سيتم تعقيم اللجان أولا بأول عقب كل مادة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات، وتم إصدار التعليمات اللازمة للمناطق الأزهرية.

وفي ذات الوقت قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم تعديل جدول امتحان القسم الأدبي وجدول العلوم الإسلامية وجدول البعوث الإسلامية، حيث يكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وخوفًا من تجمعهم واختلاطهم بين اللجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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