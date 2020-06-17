أحمد العوضي «ملاكم» في البرومو الأول لـ«شديد الخطورة»

كشف تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، البرومو الأولي لمسلسل "شديد الخطورة"، عبر صفحته الخاصة على موقع "فيس‏بوك".وعلق "مرسي" على الفيديو: "قريبا.. على واتش إت"، واحتوى البرومو على مشهد واحد فقط، حيث ظهر فيه الفنان أحمد العوضي بطل العمل وهو يسير على أحد الكباري ويقوم بالتدريب على الملاكمة.ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومي واستخدامهم بشكل كبير في ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة.ويشارك في المسلسل الفنانة ريم مصطفى، رياض الخولي، وحسني شتا، وهادي الجيار ويعمل صناع المسلسل حاليا على ترشيح باقي الأبطال للمشاركة في العمل.