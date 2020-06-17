محمد مشيش يكشف نيته بشأن إنتاج مسلسل عن قصة حياة أحمد زكي

نفى المنتج محمد مشيش جملة وتفصيلا ما تردد عن وجود مشروع لديه عن قصة حياة النجم المصري الراحل أحمد زكي.وأكد مشيش في تصريحات صحفية: "هذا الأمر بالطبع غير صحيح، ولا أعرف شيئا عنه على الإطلاق".يشار إلى أن الفنان محمد رمضان سيقدم رمضان المقبل مسلسل الإمبرطور عن السيرة الذاتية للراحل أحمد زكي وسيقوم بتأليفه الكاتب الكبير بشير الديك وجاري التعاقد مع مخرج سيتم إعلان اسمه خلال أيام.كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الفنان عمرو سعد كان يحضر لعمل عن الفنان أحمد زكي مع محمد مشيش يذاع عبر قناة mbc، ولكن صرف النظر عنه فور معرفته بتقديم محمد رمضان للمسلسل.