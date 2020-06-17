أحمد موسى: 45 مصابا بكورونا في سجن الإبعاد القطري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر نقلت 45 سجينًا من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من سجن الإبعاد إلى مكان آخر، بعدما أذاع فيديو مسرب من داخل السجن والذي كشف إلقاء المرضى على الأرض.وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القطريين بعد إذاعة وبث البرنامج فيديو سجن الإبعاد، قاموا بنقل 45 سجينًا لمكان آخر، ولن تتحرك قطر إلا بعد كشف فضائحهم.وتابع موسى، أن قطر شهدت إضرابا اليوم من جانب قطاعات في الشرطة والجيش وأمن الملاعب وخطوط الطيران أيضًا، بسبب خفض المرتبات، وهو ما لم يتم عرضه أو الكشف عنه من خلال الإعلام القطري.وأشار إلى أن معظم من شاركوا الإضراب من جنسيات في المغرب وتونس وعدة دول عربية، بالإضافة لإضراب في قطاع الطيران، بعد تخفيض 30% من الضيافة، مشيرًا إلى أن هناك خسائر كبيرة تشهدها قطر.