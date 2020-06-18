سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 18-6-2020 فى البنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

ووفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية اليوم الخميس



شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم، استقرارًا ليسجل للشراء 52.43 وللبيع 52.75، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.43 وللبيع 52.75، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.38 وللبيع 52.78، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.89 وللبيع 52.78، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.36 وللبيع 52.88.



كما انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.34 وللبيع 51.72، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.17 وللبيع 52.78، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.72 وللبيع 52.35، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.12 وللبيع 52.78، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 50.09 وللبيع 53.76، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.72، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.14، أما في بنك مصر فسجل للشراء 49.95 وللبيع 52.69.