رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 18-6-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:15 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يُقدم «الدستور»، أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خاصة سعر الدينار الكويتي، ليوم الخميس 18-6-2020، حيث تباينت أسعار الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وسجل سعر الدينار الكويتى في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 50.72 جنيه وللبيع 52.355 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

ووفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية اليوم الخميس

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم، استقرارًا ليسجل للشراء 52.43 وللبيع 52.75، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.43 وللبيع 52.75، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.38 وللبيع 52.78، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.89 وللبيع 52.78، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.36 وللبيع 52.88.

كما انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.34 وللبيع 51.72، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.17 وللبيع 52.78، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.72 وللبيع 52.35، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.12 وللبيع 52.78، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 50.09 وللبيع 53.76، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.72، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.14، أما في بنك مصر فسجل للشراء 49.95 وللبيع 52.69.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

2223 إجمالى إصابات كورونا في موريتانيا

«البيئة» عن افتراس سلحفاة وادى الجمال: لا يمكن التدخل

التحقيقات: تاجرا أوسيم قُتلا بطلقات آلية فى الرأس والصدر

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

«الصحة»: 84 وفاة و1363 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأوراق المطلوبة للتقديم فى مرحلة الثانوية العامة

مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات libya Sport

عمرها 68 مليون سنة.. أكبر بيضة زواحف في العالم بالقارة القطبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

ناقد أكاديمي فلسطيني: التراث العربي منجم للمبدع

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

«هاربون من كورونا».. رواية جديدة لـ مصطفى القرني

هويدا عطا: أزمة كورونا أثرت على نفسية المبدعين وحاصرتهم (حوار)