وكيل «صحة الغربية» يتفقد مستشفى السنطة المركزي (صور)

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى السنطة المركزي رافقه خلال الجولة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد الششتاوى، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة حسناء سالم، مدير مكافحة العدوى، بحضور الدكتور سامى سلامة، مدير مستشفى السنطه المركزي.وتابع الوفد سير العمل وجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كما قام بتفقد مبنى الغسيل الكلوي والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية للمرضى وقسم الاستقبال والطوارئ والحضانات وبنك الدم والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية لحماية الأطقم الطبية ومتابعة ما تم من إنشاءات في المستشفى.وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تخصيص مبنى معزول يتضمن 20 سريرًا للعزل الخاص بمرضى كورونا ووحدة رعاية متوسطة وبعض ماكينات الغسيل الكلوي لعلاج حالات الإصابة بالفيروس التاجي، وتحديد مكان فرز وتصنيف المرضى وتحديد مسارات آمنة لمرضى الطوارئ وأخرى لمصابي الوباء.في نهاية الجولة، وجّه حميدة الشكر والعرفان للطاقم الطبى والعمال، مبينًا أن المجهود المبذول خلال الفترة السابقة على أعلى مستوى من المهنية الطبية قائلًا:"جزاهم الله كل خير».