الأوراق المطلوبة للتقديم فى مرحلة الثانوية العامة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ممن نجحوا وتجاوزا المرحلة الإعدادية لعام 2020، عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس الثانوية العامة، وخاصة أن هذا العام ألغت وزارة التربية والتعليم نظام التنسيق للمرحلة الإعدادية للالتحاق بالثانوية العامة، وذلك لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).





وينشر الدستور لقرائه الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021.





الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوى العام 2020 / 2021

* شهادة ميلاد كمبيوتر + 5 صور.

* استمارة الإعدادية + 4 صور طبق الأصل.

* 3 صور بطاقة ولي الأمر.

* 4 صور شخصية للطالب.

* ملف التقديم ويحوي "طلب الالتحاق – ملف متابعة".

* البطاقة الصحية معتمدة من التأمين الصحي.

* 7 طوابع نقابة + 1 طابع تعليمي.





تعليمات التقديم في الصف الأول الثانوي 2020

1 - ولي الأمر هو المسئول فقط عن التقديم وغير مسموح لأي شخص آخر بالتقديم للطالب.

2 - أي خطأ في شهادة الإعدادية أو شهادة الميلاد تقع على مسئولية ولي الأمر ويجب تصحيحها من الجهة المسئولة.





مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول المعدل لمواعيد تسلم وتسليم امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة، مؤكدة أنه سيتم تسليم الطلاب مواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ويعيدونه بعد الإجابة عنه يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020، كما سيتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ثم يعيدون تسليمه بعد الإجابة عليه يوم 19 يوليو 2020.





الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الموافق٢١ يونيو الجاري، من الساعة العاشرة صباحا، وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.