محمد رمضان يلجأ لتغيير اسم «الإمبراطور» بسبب حسين فهمى

أعلن الفنان محمد رمضان منذ فترة عن تسمية مشروعه الدرامي الجديد بالإمبراطور، كسيرة ذاتية تجسد الفنان الراحل أحمد زكي ومشوار حياته منذ الصغر حتى الوفاة.وتم اختيار بشير الديك كاتبًا للقصة والسيناريو والحوار، وبعد ترشيح الديك كشف مصدر لـ«الدستور» عن احتمالية تغيير الاسم باسم آخر بدلًا من «الإمبراطور»، وذلك بسبب أن الكاتب بشير الديك قدم عام 2002 سيناريو وحوار لمسلسل تلفزيوني من قصة أحمد الحوراني يحمل نفس الاسم وهو «الإمبراطور»، وقدم بطولته الفنان حسين فهمي، والفنانة إلهام شاهين، وماجده الخطيب، وإخراج جمال عبد الحميد.وهذا الأمر قد يرجح تغيير الاسم، خاصة أن في حالة تسيمته بالإمبراطور سيكون بشير الديك لديه مسلسلان بنفس الاسم، وهو مسلسل حسين فهمي من 18 عامًا، ومسلسل أحمد زكي لمحمد رمضان الجاري تنفيذه.وكان المؤلف بشير الديك كشف في تصريح لـ«الدستور»، أمس، أنه يعكف حاليًا على كتابة المعالجة الدرامية الخاصة بسيرة أحمد زكي، ومن المقرر أن تنتهي خلال العشر أيام المقبة، وسيتم بعدها الإعلان عن تفاصيل المشروع، والبدء في كتابة القصة والسيناريو والحوار.وحتى الأن لم يعلن الفنان محمد رمضان أو الجهة المنتجة للعمل اسم المخرج الذي سيتولى مهمة إخراج المسلسل، في حين أن رمضان هو من أعلن عن تولي شركة سنيرجي المهام الإنتاجية للمسلسل من خلال منشور على صفحته بموقع«فيس بوك».يذكر أن محمد رمضان قدم في موسم دراما رمضان الأخيرة مسلسل «البرنس»، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، وروجينا، وإدوارد، وأحمد داش، عن قصة وإخراج محمد سامي.