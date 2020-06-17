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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة: «أحمد مكي كان قاعد على كرسي الوزارة في عهد الإخوان أخرس»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:12 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
أحلام عبدالرحمن
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شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في عهد حكم الإخوان، بعد حديثه لقناة الجزيرة، وتصريحاته الأخيرة التي زعم فيها أن محمد مرسي رفض استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "إيه يا عم مكي.. هو إنت مكنتش معانا؟ الإخوان سعوا لأخونة مؤسسات الدولة، ومكتب الإرشاد تخابر مع قطر، سقوط الإخوان وإزاحتهم عن السلطة أصابهم بالجنون والهوس".

وأضافت: "مكي كان قاعد على كرسي الوزارة أخرس، وكان شايف مرسي ومكتب الإرشاد يمارسون كل أنواع الانتهاكات والعنف، الله يرحم الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي كان سببًا في غضب الناس".

وأردفت: "ميليشيات الإخوان قتلت وعذبت المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وأبرزهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف، الخونة اللي زيكم يعرفوا إيه عن الوطنيين".

وواصلت: "لماذا لا تتحدثون وتهاجمون تدخل تركيا في سوريا؟.. طبعًا لا.. ومن إمتى الخدم يقدروا يتكلموا عن أسيادهم؟".

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