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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مرتضى منصور: الدوري ليس من أركان الإسلام.. ولا يهمني تتويج الأهلي باللقب
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:07 م
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تتويج الأهلي ببطولة الدوري هذا الموسم من عدمه لا يفرق معه على الإطلاق.
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