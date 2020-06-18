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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18-6-2020

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:13 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
محمد أبوعاصي
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يُقدم لكم «الدستور»، أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 18-6-2020، نهاية تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

وحققت أسواق مواد البناء، زيادة في عمليات البيع والشراء على مدار الأسبوع، بعد أن سجلت تراجعات في الأسابيع الأولى من شهر يونيو الجاري، وصنف البعض تلك المبيعات هي الأفضل منذ ركود حركات البيع والشراء، التي ضربت الأسواق قبل 4 أشهر مع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتشهد الأسواق تحسنًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء وعمليات السحب على مواد البناء، حيث تستأنف معظم الشركات الأنشطة البنائية، والمشروعات التي توقف العمل بها مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر


وعلى النطاق المحلي، سجلت أسعار حديد التسليح، تراجعات طفيفة مع نهاية تعاملات الأسبوع بعد أن حققت في مصر استقرارًا على مدار الأسبوع، يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه التوقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10300 جنيه للطن تسليم المستهلك.
كما سجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9600 جنيه للطن، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9600 جنيه، وسجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه.

وسجل حديد بشاي 9700 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن.

وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، أما الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن.

وسجل حديد العشري 9600 جنيه للطن، وحديد عطية وحديد سرحان سجلا 9700 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم

من ناحيتها، سجلت أسعار الأسمنت تراجعات جديدة قُدرت في المتوسط بـ5 جنيهات على الرغم من الزيادات التي حققتها على مدار الأسبوع.

وسجل أسمنت السويس سي ووتر 720 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 730 جنيهًا للطن.

وسجل الأسمنت قاهر البحار 730 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

بينما سجل السويدي للأسمنت 720 جنيهًا، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن.

كما سجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 740 جنيهًا للطن.

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