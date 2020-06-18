أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18-6-2020

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

أسعار الحديد اليوم في مصر



سعر الأسمنت المصري اليوم

من ناحيتها، سجلت أسعار الأسمنت تراجعات جديدة قُدرت في المتوسط بـ5 جنيهات على الرغم من الزيادات التي حققتها على مدار الأسبوع.



وسجل أسمنت السويس سي ووتر 720 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 730 جنيهًا للطن.



وسجل الأسمنت قاهر البحار 730 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع.



أسعار الأسمنت المصري اليوم



بينما سجل السويدي للأسمنت 720 جنيهًا، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن.



كما سجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 740 جنيهًا للطن.