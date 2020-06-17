النيابة تكشف تفاصيل جديدة في قتل تاجري مخدرات بأوسيم

أجرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في العثور على جثتي شابين وسط الزراعات بمدينة أوسيم.وكشفت التحقيقات أن المجني عليهما تاجري مخدرات مسجلين خطر مخدرات وسرقات بالإكراه سبق قضائهما عقوبات في السجن وهاربين من أحكام قضائية علاوة علي صدور قرارات ضبط وإحضار ضدهما من النيابة العامة، وشرحت التحقيقات أن منفذي الجريمة يعلمان مكان دولاب القتيلين للاتجار بالمخدرات فاستهدفوهما أثناء تواجدهما به وسط المنطقة الزراعية وأمطراهما بوابل من الأعيرة النارية وفروا هاربين.طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول خلافات المجني عليهما وعلاقاتهما وعلاقة الواقعة بالشروع في قتل تاجر مخدرات قبل مقتل المجني عليهما بـ 24 ساعة.وكشفت التحريات الأولية أن اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى إخطارا بالعثور على جثتي شابين وسط قطعة أرض زراعية مصابين بوابل من الأعيرة النارية، تم نقل الجثتين للمستشفى.وأشارت التحريات الأولية إلى أن القتيلين لشابين أحدهما له معلومات جنائية ويدعى محمد صميدة، والآخر محمود. ص وشهرته الوحش، وكشفت التحريات أن مسلحين امطروا المجني عليهما بوابل من الأعيرة النارية أثناء تواجدهما داخل عشة وسط الأراضي الزراعية وفروا هاربين.شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهمين وسبب ارتكابهم الجريمة بعدما أشارت التحريات المبدئية إلى أن خلافا على تجارة المخدرات سبب الجريمة ومازالت التحريات مستمرة.تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.