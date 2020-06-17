الشريف: لولا تدخل السيسي لتحولت الإسكندرية لـ«جراج»

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن القرارات الرادعة التي تتبناها الدولة المصرية في التعامل مع مخالفات البناء، أدت إلى تراجع كبير في المخالفات، لتصبح 1% مما كانت عليه قبل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعامل الفورى معها، واتخاذ الدولة إجراءات رادعة.وتابع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "لولا تدخل الرئيس السيسي لتحولت الإسكندرية بعد عدة سنوات إلى جراج تسير فيها السيارات بسرعة السلحفاة".وأضاف، أن تحويل قرارات مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية كانت رادعًا للمخالفين، لأنه لا يوجد فيها هزار لأن أول شيء حبس 15 يوما فكل المخالفين خافوا.وفى سياق آخر، قال "الشريف"، إنه سيتم بناء أسوار على الشواطئ التى يتردد عليها المواطنون بكثرة، وستراعى هذه الأسوار رؤية البحر والهوية البصرية، متابعا: "لدينا برنامج سيتم تطبيقه في بناء الأسوار بعدما دمجنا الفن الإسلامي والقبطي والروماني".