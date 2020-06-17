مختار نوح: أحمد مكي نسي مبادئه وأهان الدستور والقانون

علق مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في عهد حكم الإخوان، لقناة الجزيرة القطرية، قائلا إن مكي في وضع حرج جدًا، بعد تعاونه مع الإخوان ونسيانه كل المبادئ التي نادى بها خلال فترة حكم محمد حسني مبارك.وأضاف نوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن أحمد مكي يشعر بضعف شديد، لأنه في أواخر عمره، ولن يجد إطلاقًا من يدعمه طوال التاريخ، مردفا: "اعذره لضعفه وشهواته".وذكر أن أحمد مكي هو الفاعل الأصلي للإعلان الدستوري الذي تسبب في غضب الناس، وشارك في جريمة أخرى وهي عزل النائب العام، كما شهد بعينه القضاة وهم يتهمون بالتزوير والتلاعب، وأهان الدستور والقانون حينما قال إن قرارات رئيس الجمهورية لا يطعن عليها.وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل في فترة حكم الإخوان، قال في مداخلة هاتفية له مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن محمد مرسي، رفض استخدام العنف في أحداث قصر الاتحادية 2012، وهو ما ثبت كذبه على أرض الواقع، حيث سقط متظاهرون بفعل عنف جماعة الإخوان واستعراض قوى اللجان بمنطقة مصر الجديدة.