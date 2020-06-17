«صحة السويس»: 4 وفيات و50 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان في السويس، في بيانها، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر البيان الصادر، أن أربعة أشخاص توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، موضحا أن نتائج التحاليل والفحوصات المعملية أثبتت إيجابية إصابة 50 موزعين على المستشفيات، وعزل الحالات البسيطة في منازلها وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.وتواصل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة في السويس، والمكونة من ممثل عن المحافظة ومدير الصحة، زياراتها اليومية للمستشفيات لتفقد سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية والتمريض لحمايتهم أثناء حربهم ضد فيروس كورونا.وأكدت مديرية الصحة، أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيرهما.