أسرة قتيل الوراق: رجلان اقتحما المنزل واحتجزونا بغرفة وأطلقوا عليه الرصاص

تجري نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في واقعة اقتحام مسلحين لشقة شاب في منطقة الوراق وإطلاق الرصاص على مالكها ما أدى لمقتله وفروا هاربين.واستمع محمد رفعت طلبة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة، لأقوال زوجة المجني عليه ونجله البالغ من العمر 18 عاما حول الجريمة، وقررا أن شخصين حضرا للقاء الزوج القتيل ولم يكونا ملثمين، وعقب حدوث مشادة مع المجني عليه احتجزا الأسرة في إحدى الغرف حتى سمعوا صوت رصاصة فخرجوا لاستطلاع الأمر ففوجئوا بالمجني عليه غارقا في دمائه على الأرض.طلبت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتحديد هوية الجناة وفحص علاقات المجني عليه ومدى وجود خلافات له مع آخرين.كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا أفاد بقيام مسلحين باقتحام شقة سكنية بمنطقة الوراق، وإدخال الزوجة والأطفال لأحد الغرف، ومن ثم قتل الزوج في الصالة وفروا هاربين.وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لضبط الجناة.وتكثف فرق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث الفرقة، والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة، جهودها لضبط المتهمين.وتجرى فرق البحث تفريغ لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة مع البحث عن علاقات المتهم.تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.