غلق وتشميع محال وضبط نباشين في جولة ليلية لمحافظ الغربية

أنهى طارق رحمي محافظة الغربية، جولته الليلية، مساء الأربعاء، بمدينة طنطا وسبرباي، والتي رافقه فيها نائبه أحمد عطا، وعادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسي رئيس حى ثان طنطا.خلال الجولة، أمر محافظ الغربية بغلق وتشميع عدد 2 محل لمخالفتهما لمواعيد الغلق، وسحب 5 رخص قيادة وتحرير محاضر لأصحابها لمخالفتهم مواعيد الحظر كما تم ضبط 2 نباشين ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.كما تابع رحمي أعمال التطوير الجارية بموقف العجيزي المقرر له أن يكون بديلا لسوق الحكمة، موجّهًا برفع القمامة أولًا بأول وتكثيف حملات النظافة؛ حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.