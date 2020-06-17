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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الفيتوري»: ندعم تحركات الرئيس السيسي بشأن إنهاء الأزمة الليبية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:39 م
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين الفيتوري
سميرة إبراهيم
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قال الدكتور عز الدين الفيتوري نقيب الأشراف فى ليبيا، إن مباردة "إعلان القاهرة" التي تقدم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت لرأب الصدع بين مكونات الشعب الليبي والفرقاء الليبيين، ومحاولة لإنهاء معاناة الشعب الليبي العظيم التي طال أمدها، مضيفا: "نحن ندعمها بقوة ونؤيدها وتمنينا أن تشمل المبادرة بنودا نراها مهمة جدا ونذكر من ثلاث نقاط وهي صياغة آلية لجمع السلاح المنتشر بين الناس، والتسريع في تقديم الجناة الذين ثبت تورطهم في قضايا جنائية للعدالة، وأخيرا تشكيل قوة أمنية مشتركة من دول الجوار لضبط الأمن في البلاد".

وأضاف الفيتوري في تصريح لـ"الدستور": "أننا ندرك ونرى ونتابع مجهودات الرئيس تجاه ليبيا ولكن نرجو زيادة الدعم والتسريع في تنفيذ المبادرة، ونرجوا خروج جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا".

وأكد نقيب الأشراف أن اتفاق الصخيرات لم يقدم للشعب الليبي سوى أجسام سياسية لم تسعِ إلا لتحقيق مصالحها الشخصية ولم ينل منها الليبيون سوى البؤس والشقاء، ولذلك رفضوها وأعلنوا إسقاطها منذ أن عرف أنها أجسام عميلة وأن حكومة الوفاق لا تعتبر شرعية بحسب الصخيرات الذي ينص على كسب ثقتها من مجلس النواب وهذا لم يحدث.

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