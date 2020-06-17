العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها بطلخا

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة طالبة مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شرطة طلخا بالعثور على جثة "إيمان. ع، 21 عاما"، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية علوم مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طلخا تحت تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.