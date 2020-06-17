رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها بطلخا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:35 م
جثة
جثة
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
يكثف ضباط مباحث مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة طالبة مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شرطة طلخا بالعثور على جثة "إيمان. ع، 21 عاما"، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية علوم مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طلخا تحت تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

موضوعات متعلقة

تأجيل الجزء الثانى من مسلسل بـ«100 وش»

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

2223 إجمالى إصابات كورونا في موريتانيا

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«الصحة»: 84 وفاة و1363 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

2223 إجمالى إصابات كورونا في موريتانيا

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات libya Sport

عمرها 68 مليون سنة.. أكبر بيضة زواحف في العالم بالقارة القطبية

تعرف على تردد القناة التعليمية الجديدة 2020 على النايل سات

مواطنون يتجاهلون خطر كورونا بالتنزه على كورنيش النيل (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

ناقد أكاديمي فلسطيني: التراث العربي منجم للمبدع

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

«هاربون من كورونا».. رواية جديدة لـ مصطفى القرني

هويدا عطا: أزمة كورونا أثرت على نفسية المبدعين وحاصرتهم (حوار)