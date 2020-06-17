اليونان تطالب برد فعل أوروبي قوي على أنشطة تركيا في المتوسط

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء: إن رد فعل الاتحاد الأوروبي على أنشطة تركيا غير القانونية في البحر المتوسط يجب ألا يقتصر على التصريحات والبيانات.وأكد ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر افتراضي مع زعماء حزب الشعب الأوروبي، أن اليونان لن تقبل التحديات التي تواجه سيادتها، مشددا- وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني- على ضرورة توجيه رسالة قوية إلى تركيا مفادها أن الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد لا يمكنها تهديد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وتابع رئيس الوزراء اليوناني، خلال خطابه: "لا يمكننا أن نتحدث عن قرارات حاسمة ثم نبدو ضعفاء عند تنفيذها"، مضيفًا أن رد فعل الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبعه إجراء على الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في البحر الأبيض المتوسط.وكان الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، دعا في وقت سابق اليوم، إسبانيا لاتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى الاتحاد الأوروبي، للرد على الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا ضد بلاده، وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.واستنكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيانهم الصادر في 15 مايو، عدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس ووقف هذه الأعمال، التي تواصل تركيا ارتكابها وتقوض الأمن بالمنطقة.