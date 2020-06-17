إصابة عميد معهد الدراسات البيئية بجامعة السادات بكورونا

أعلنت جامعة السادات، التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إصابة الدكتور ممدوح عرفة، عميد معهد الدراسات البيئية بالجامعة، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل المنزلي للبدء في تنفيذ البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.وأكد بيان الجامعة، تنفيذ عميد معهد الدراسات البيئة، عزل منزلي، للبدء في تنفيذ كورس علاجي.وأوضح الدكتور ممدوح عرفة أن حالته مستقرة، وأنه يتلقى علاجه في المنزل.وأشارت جامعة السادات في بيان لها، إلى أن الدكتور ممدوح عرفة، عميد معهد الدراسات البيئة، قام بعمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.