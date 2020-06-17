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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الممثل التجاري الأمريكي: الصين اشترت قطنًا بمليار دولار

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:21 م
روبرت لايتهايزر
روبرت لايتهايزر
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كشف الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، اليوم الأربعاء، أن الصين اشترت قطنا أمريكيا بقيمة مليار دولار أمريكي هذا العام، ما يضعها على المسار الصحيح للوفاء بتعهداتها بشراء كميات كبيرة من السلع الأمريكية خاصة الزراعية ضمن الاتفاقية التجارية.

وقال لايتهايزر خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي حول الأجندة التجارية لعام 2020 - حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: إن "الصينيين أكدوا وفاءهم بالالتزامات".

ونص الجزء الأول من الاتفاقية الموقعة العام الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على أن ترفع بكين من استيرادها من واشنطن إلى 200 مليار دولار خلال عامين بتركيز خاص على السلع الزراعية.

وأكد لايتهايزر، أن "كل تواصل أجريته مع المسئولين الصينيين أكدوا لي التزامهم بالوفاء باتفاقية الشراء"، وردا على سؤال عن تقديم مثال عن صفقات القطن، قال إن الصين اشترت بالفعل ما قيمته مليار دولار من القطن الأمريكي هذا العام وهو ما يعد أكثر بفارق كبير عن ما اشتروه العام الماضي.

وتوقع لايتهايزر، أن تشهد بعض السلع الزراعية مثل فول الصويا صعودا في الصادرات خلال النصف الثاني من 2020.

وخلال الجلسة، انتقد لايتهايزر منظمة التجارة العالمية، داعيا إلى إجراء إصلاحات في المؤسسة الأممية، قائلا: إنها خذلت الولايات المتحدة وخذلت النظام التجاري العالمي.

ورأى لايتهايزر، أن الأمين العام القادم للمنظمة ينبغي أن يكون شخصا على دراية بأن النظام الحالي غير كاف للتعامل مع الاقتصادات الكبيرة التي تديرها حكومات مثل الصين.

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