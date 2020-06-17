أيتن عامر: أحضر لأكثر من عمل فني مختلف

قالت الفنانة أيتن عامر، إنها سعيدة بتجربة مسلسلها الأخير "فرصة تانية"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.وأضافت أيتن، لـ"الدستور"، أنها تحضر هذه الفترة لأكثر من عمل مختلف، لكنها لم توقع بشكل رسمي على أيً منهم، وخلال الفترة المقبلة ستقوم بالإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهم.وتابعت: "أقوم بقراءة نص مسرحي جديد لم أتفق على تقديمه بشكل رسمي، كما أن هناك عملا سينمائيا أقوم بقراءته هذه الفترة أيضًا".مسلسل "فرصة تانية"، من بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي ودياب، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل.