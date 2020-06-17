تفاصيل ثلاثة مسلسلات مصرية على «نتفلكس» الفترة المقبلة

تجهز منصة "نتفلكس" العالمية لغزو السوق المصرية من خلال إنتاج ثلاثة أعمال ذات طابع مصري، حيث تعاقدت منذ فترة على تقديم مسلسل للدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" يحمل اسمها وشرعت في تنفيذه واقتربت من إنهائه، وستقوم بعرضه خلال العام الحالي، والعمل ستتم ترجمته لأكثر من 19 لغة.وتستعد المنصة، لاستئناف تحضيرات مسلسل "ما وراء الطبيعة" عن الكاتب أحمد خالد توفيق، خلال الفترة المقبلة وذلك لعرضه مطلع العام المقبل 2021، والمسلسل يقوم بإخراجه عمرو سلامة، ومن بطولة الفنان الكوميدي أحمد أمين.كما بدأت النجمة التونسية هند صبري، تجهيزات مسلسلها عبر "نتفلكس" والتي كانت قد تعاقدت معها منذ فترة على تقديم عمل من بطولتها وتشارك فيه كمنتجة ومنفذة، وتدور أحداثه حول المرأة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص وسيتم عرضه خلال عام 2021.