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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي عن وصول وفد رسمي تركي لطرابلس: يوم أسود على السيادة الليبية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:10 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك وفدا رفيع المستوى وزاريا واستخباراتيا تركيا وصل لطرابلس، اليوم الأربعاء، يضم وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية وصهر أردوغان، بيرات البيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، ومسئولين آخرين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تركيا ذهبت لليبيا ليس لمصلحة الشعب الليبي، وإنما طمعًا في التورتة التي تطمح فيها دول أخرى.

وتابع أن اليوم شهد إتمام صفقة بيع طرابلس الغرب بمعرفة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، وهو يوم أسود على السيادة الليبية، مشددًا على أن هذا الوفد من اللصوص استقبله فايز السراج، معتبرًا أن مشهد وصول الوفد التركي جلطة في شريان الكرامة العربية بشكل عام والكرامة الليبية بشكل خاص، وجلطة في شريان العمل العربي المشترك.

وأوضح أن هذا الوفد توجه لليبيا لتوقيع اتفاقية إنشاء قاعدتين عسكريتين تركيتين غرب ليبيا، مع توقيع اتفاقية للتنقيب عن البترول بـ7 مناطق في ليبيا بمعرفة الشركات التركية، معقبًا: "بالشفاء".

واستطرد الديهي: "أردوغان هو العدو الأول للدين الإسلامي، وأخطر على الدين من الملاحدة، ويستخدم الدين الإسلامي سياسيًا ويجعله مطية ويلوي ويأول الآيات والأحاديث لخدمة أهداف دنيئة، ويرى نفسه تفلت من عصر الصحابة".

ولفت إلى أن أردوغان تحدث عن سورة الفتح، وزعم أنها نزلت في فتح إسطنبول لا مكة المكرمة.

وأردف: "أردوغان لديه حلم تاريخي أن يوضع اسمه في شجرة السلاطين العثمانيين، ويعيد الخلافة العثمانية من جديد؛ ويتحدث عن أنه أعاد ما ضيعه مصطفى أتاتورك، على حساب الدول العربية- اللي جامعتهم مش عارفة تدافع عنهم".

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